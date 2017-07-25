Бракамонте: "Слуцкий хорошо поработал со сборной России"

Бывший аргентинский футболист Эктор Бракамонте, известный в России по выступлениям за "Москву", грозненский "Терек" и "Ростов", высказался о главном тренере английского "Халл Сити" Леониде Слуцком.

"Совсем не удивлен его прогрессу. Отличный специалист, классный человек. "Халл" - новое и очень интересное приключение. Самое главное, что Леонид - человек дела, не ждет, а делает. Англия для Слуцкого - вызов, к которому он давно стремился. Кстати, несмотря на вылет с Чемпионата Европы, считаю, что Леонид хорошо поработал со сборной России. Во всяком случае лично для себя получил важный опыт", - цитирует бывшего футболиста sportbox.ru.

Напомним, Бракамонте сделал прогноз на стартовавший сезон в РФПЛ. | soccernews.ru