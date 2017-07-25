Бракамонте: "Слуцкий хорошо поработал со сборной России"

Теги халл ситилеонид слуцкий

Бракамонте: "Слуцкий хорошо поработал со сборной России"Бывший аргентинский футболист Эктор Бракамонте, известный в России по выступлениям за "Москву", грозненский "Терек" и "Ростов", высказался о главном тренере английского "Халл Сити" Леониде Слуцком.

"Совсем не удивлен его прогрессу. Отличный специалист, классный человек. "Халл" - новое и очень интересное приключение. Самое главное, что Леонид - человек дела, не ждет, а делает. Англия для Слуцкого - вызов, к которому он давно стремился. Кстати, несмотря на вылет с Чемпионата Европы, считаю, что Леонид хорошо поработал со сборной России. Во всяком случае лично для себя получил важный опыт", - цитирует бывшего футболиста sportbox.ru.

Напомним, Бракамонте сделал прогноз на стартовавший сезон в РФПЛ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов