Брандао перебрался в Грецию

Бразильский форвард Брандао стал игроком "Левадиакоса", сообщает официальный сайт клуба.

37-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с "зелёными" контракт до лета 2018 года.

Брандао известен по выступлениям за "Шахтёр", "Марсель", "Сент-Этьен" и "Бастию".

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