Брандт, которым интересуются "Барселона" и "Ливерпуль", принял решение по своему будущему

Теги байер леверкузенюлиан брандтливерпульбарселона

Брандт, которым интересуются "Барселона" и "Ливерпуль", принял решение по своему будущемуВингер леверкузенского "Байера" Юлиан Брандт, которым интересуются каталонская "Барселона" и английский "Ливерпуль" определился со своим будущим, информирует Bild.

Так, отец 21-летнего немца заявил: "Мой сын обязательно останется в "Байере" как минимум до лета 2019-го года".

В нынешнем сезоне Брандт забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач в 22 матчах за свой клуб.

Напомним, "Барселона" хочет включить в сделку по Гризманну своего хавбека. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

В Йовил спустя три года: "Манчестер Юнайтед" погостит в Кубке Англии у "перчаточников"

В Йовил спустя три года: "Манчестер Юнайтед" погостит в Кубке Англии у "перчаточников"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов