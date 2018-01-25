Брандт, которым интересуются "Барселона" и "Ливерпуль", принял решение по своему будущему

Вингер леверкузенского "Байера" Юлиан Брандт, которым интересуются каталонская "Барселона" и английский "Ливерпуль" определился со своим будущим, информирует Bild.

Так, отец 21-летнего немца заявил: " Мой сын обязательно останется в "Байере" как минимум до лета 2019-го года ".

В нынешнем сезоне Брандт забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач в 22 матчах за свой клуб.

Напомним, "Барселона" хочет включить в сделку по Гризманну своего хавбека. | soccernews.ru