Брандт намерен отклонить возможные предложения "Ливерпуля", "Барселоны" и "Баварии"

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Брандт намерен отклонить возможные предложения "Ливерпуля", "Барселоны" и "Баварии"Вингер леверкузенского "Байера" Юлиан Брандт определился со своим будущим, информирует goal.com.

Так, по сведениям источника, 21-летний немец планирует отклонить возможные предложения от английского "Ливерпуля", каталонской "Барселоны" и мюнхенской "Баварии", которые им интересуются, и продлить контракт со своим клубом.

В нынешнем сезоне Брандт забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач в 23 играх за "Байер".

Напомним, вчера "Байер" обыграл "Майнц". | soccernews.ru

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