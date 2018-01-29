Брандт намерен отклонить возможные предложения "Ливерпуля", "Барселоны" и "Баварии"

Вингер леверкузенского "Байера" Юлиан Брандт определился со своим будущим, информирует goal.com.

Так, по сведениям источника, 21-летний немец планирует отклонить возможные предложения от английского "Ливерпуля", каталонской "Барселоны" и мюнхенской "Баварии", которые им интересуются, и продлить контракт со своим клубом.

В нынешнем сезоне Брандт забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач в 23 играх за "Байер".

Напомним, вчера "Байер" обыграл "Майнц". | soccernews.ru