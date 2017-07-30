Брандт: "Неймар не стоит 222 миллиона евро"

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Брандт: "Неймар не стоит 222 миллиона евро"

Хавбек леверкузенского "Байера" Юлиан Брандт поделился мнением о возможном переходе в ПСЖ нападающего "Барселоны" Неймара.

"Неймар силён, но он не стоит 222 миллиона евро. Ни один человек, ни один игрок не стоит таких денег. Это безумие, хотя в футболе всё больше и больше денег, и такие переходы могут стать неизбежными" - сказал Брандт.

Напомним, что 222 миллиона евро - сумма отступных, прописанная в контракте Неймара, и "Барселона" не намерена идти на уступки в вопросе трансфера бразильца.

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