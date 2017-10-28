Брандт польщён интересом "Барселоны"

Теги юлиан брандтбайер леверкузенбарселона

Брандт польщён интересом "Барселоны"

Полузащитник леверкузенского "Байера" Юлиан Брандт признался, что ему льстит интерес со стороны "Барселоны".

"Не буду скрывать, что интерес "Барселоны" - большая честь для меня. Это говорит о том, что ты не напрасно трудишься каждый день. Но не стоит обращать слишком много внимания на подобные вещи. Не стоит витать в облаках после таких новостей, потому что это не приведёт ни к чему хорошему" - цитирует 21-летнего футболиста Goal.com.

В этом сезоне Брандт сыграл за "Байер" 11 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. 

Не пропустите: "Барселоне" нужно расстаться с пятью футболистами ради трансфера Коутиньо. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Без права на ошибку: "Наполи" принимает "Сассуоло" на "Сан-Паоло"

Без права на ошибку: "Наполи" принимает "Сассуоло" на "Сан-Паоло"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 10 23
2 Боруссия Дортмунд 10 20
3 РБ Лейпциг 10 19
4 Ганновер 96 10 18
5 Шальке 10 17
6 Боруссия Менхенгладбах 10 17
7 Хоффенхайм 10 16
8 Байер Леверкузен 10 15
9 Айнтрахт Франкфурт 10 15
10 Герта 10 13
11 Аугсбург 9 12
12 Майнц 05 10 11
13 Вольфсбург 10 10
14 Штутгарт 9 10
15 Фрайбург 9 8
16 Гамбург 10 7
17 Вердер Бремен 9 5
18 Кельн 10 2
Полная таблица

топ-5 тегов