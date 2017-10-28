Брандт польщён интересом "Барселоны"

Полузащитник леверкузенского "Байера" Юлиан Брандт признался, что ему льстит интерес со стороны "Барселоны".

"Не буду скрывать, что интерес "Барселоны" - большая честь для меня. Это говорит о том, что ты не напрасно трудишься каждый день. Но не стоит обращать слишком много внимания на подобные вещи. Не стоит витать в облаках после таких новостей, потому что это не приведёт ни к чему хорошему" - цитирует 21-летнего футболиста Goal.com.

В этом сезоне Брандт сыграл за "Байер" 11 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

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