Брандт прокомментировал возможный трансфер в "Баварию"

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Брандт прокомментировал возможный трансфер в "Баварию"

Хавбек "Байера" Юлиан Брандт поделился мнением об интересе со стороны "Баварии".

"Сердце и голова подсказывают мне, что подходящий момент для перехода еще не наступил. За год до Чемпионата Мира есть риск, что в большом клубе ты будешь играть меньше.

Сначала я должен добиться чего-то в "Байере". Я чувствую ответственность за провальный сезон. Я должен вернуть клуб туда, где он должен находиться. Для меня это - место в первой шестерке" - приводит слова Брандта Sport1.de.

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