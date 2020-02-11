Брандт пропустит обе встречи с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Хавбек дортмундской "Боруссии" Юлиан Брандт, скорее всего, пропустит матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, у 23-летнего полузащитника травма связки голеностопного сустава, которую он получил в матче 21-го тура Бундеслиги с "Байером" (3:4).

Ожидается, что Бранд пропустит около 4 недель. В составе "Боруссии" также травмирован капитан команды Марко Ройс.

Встречи команд состояться 18 февраля и 11 марта.

В нынешнем футболист провел за "Боруссию" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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