Брандт пропустит обе встречи с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Теги боруссия дортмундюлиан брандт

Брандт пропустит обе встречи с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Хавбек дортмундской "Боруссии" Юлиан Брандт, скорее всего, пропустит матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, у 23-летнего полузащитника травма связки голеностопного сустава, которую он получил в матче 21-го тура Бундеслиги с "Байером" (3:4).

Ожидается, что Бранд пропустит около 4 недель. В составе "Боруссии" также травмирован капитан команды Марко Ройс.

Встречи команд состояться 18 февраля и 11 марта.

В нынешнем футболист провел за "Боруссию" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. 

А еще:Дортмундская "Боруссия" хочет заменить Санчо экс-игроком "Зари"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сборная России может сыграть на ЧМ-2022 под названием "Наши парни"

Сборная России может сыграть на ЧМ-2022 под названием "Наши парни"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 21 43
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 21 42
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 21 39
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 39
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 21 37
6 Шальке Шальке 21 35
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 21 33
8 Фрайбург Фрайбург 21 32
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 21 28
10 Вольфсбург Вольфсбург 21 28
11 Унион Берлин Унион Берлин 21 26
12 Аугсбург Аугсбург 21 26
13 Кельн Кельн 20 23
14 Герта Герта 21 23
15 Майнц 05 Майнц 05 21 21
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 21 17
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 21 17
18 Падерборн Падерборн 21 16
Полная таблица

топ-5 тегов