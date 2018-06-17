Брандт считает поражение Германии от Мексики закономерным

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Брандт считает поражение Германии от Мексики закономерным
Полузащитник сборной Германии Юлиан Брандт дал оценку поражению своей команды от Мексики (0:1) в матче Чемпионата Мира-2018 (1:0). 

"Мексика на этот раз была сильнее и справедливо победила. Но мы можем выиграть следующие два матча. И спокойно пройдем дальше в плей-офф. У меня был отличный шанс забить гол, но немного не повезло. Возможно, в следующем матче забью, если возникнет похожая ситуация", - приводят слова Брандта российские СМИ.

Напомним, что в концовке встречи Брандт мощным ударом попал в штангу.

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