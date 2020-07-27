Бранислав Иванович близок к переходу в клуб АПЛ

Защитник питерского "Зенита" Бранислав Иванович может снова оказаться в Англии, где он выступал за "Челси" на протяжении 9 лет.

По информации Novosti.rs, 36-летний футболист находится на завершающей стадии переговоров с "Эвертоном".

На подписании серба настоял главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти, который работал с ним ранее на "Стэмфорд Бридж".

Ранее сообщалось, что Иванович не договорился с "Зенитом" о продлении истекающего контракта, поэтому с 1 августа он будет свободным агентом.

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