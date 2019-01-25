Бранислав Иванович назвал "Фергюсона российского футбола"

Защитник питерского "Зенита" Бранислав Иванович назвал тренера, которого он считает "Фергюсоном российского футбола".

Напомним, что легендарный сэр Алекс Фергюсон с 1986 по 2013 год возглавлял "Манчестер Юнайтед", выиграв с командой 38 трофеев.

"У меня очень хорошее отношение к Юрию Сёмину. Моё мнение: он - Алекс Фергюсон российского футбола" - сказал Иванович.

Стоит отметить, что Сёмин занимал пост спортивного директора "Локомотива", когда сербский фулбек защищал цвета "железнодорожников".

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