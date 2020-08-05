Бранислав Иванович назвал свой следующий клуб

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Бранислав Иванович назвал свой следующий клуб

Экс-игрок "Зенита" Бранислав Иванович, вероятно, продолжит карьеру в "Эвертоне".

"Скорее всего, моим следующим клубом станет "Эвертон". Они сделали мне хорошее предложение. Посмотрим, как все обернется.

"Црвена Звезда"? Они не связывались со мной. Если поступит предложение, то я рассмотрю его, однако о переезде в Белград пока не думаю", - заявил Иванович.

36-летний серб выступал за "Зенит" с 2017 года. За это время он провел 125 матчей, забил 12 голов и отдал 3 ассиста.

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