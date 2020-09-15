Бранислав Иванович перешел в "Вест Бромвич"

"Вест Бромвич Альбион" на официальном сайте объявил о переходе сербского защитника Бранислава Ивановича.

Футболист подписал контракт с английским клубом до лета 2021 года. Иванович будет играть за "Вест Бромвич" под 20-м номером.

36-летний Иванович являлся свободным агентом, поэтому достался "дроздам" бесплатно. Ранее он играл за "Ремонт", "Срем", ОФК, "Локомотив", "Челси" и "Зенит". За сборную Сербии сыграл 105 матчей и забил 13 голов. Двукратный чемпион России, двукратный чемпион Англии, двукратный обладатель Кубка России, трехкратный обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги Чемпионов, победитель Лиги Европы.

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