Бранислав Иванович покинул расположение "Зенита" из-за несчастья в семье

Теги зенит санкт-петербургбранислав иванович

Бранислав Иванович покинул расположение "Зенита" из-за несчастья в семье

Сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович покинул расположение петербургского клуба из-за несчастья в семье.

"Отбыл в Сербию, у него случилось несчастье в семье. Его отпустил тренерский штаб. Нет пока речи о том, что до конца сезона мы его не увидим. Нужно будет согласовывать с Роспотребнадзором, когда он вернется. Мы знаем, что есть указание о 14-дневном карантине после возвращения из-за границы. Не исключено, что до конца сезона мы Ивановича на поле еще увидим. Но пока он не в команде", – рассказал комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский.

36-летний Иванович выступает за "Зенит" с февраля 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за петербургский клуб 33 матча во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Орлов высказался о будущем Ивановича и Жиркова в "Зените". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА договорился о переходе форварда сборной Аргентины

ЦСКА договорился о переходе форварда сборной Аргентины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов