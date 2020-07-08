Бранислав Иванович покинул расположение "Зенита" из-за несчастья в семье

Сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович покинул расположение петербургского клуба из-за несчастья в семье.

"Отбыл в Сербию, у него случилось несчастье в семье. Его отпустил тренерский штаб. Нет пока речи о том, что до конца сезона мы его не увидим. Нужно будет согласовывать с Роспотребнадзором, когда он вернется. Мы знаем, что есть указание о 14-дневном карантине после возвращения из-за границы. Не исключено, что до конца сезона мы Ивановича на поле еще увидим. Но пока он не в команде", – рассказал комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский.

36-летний Иванович выступает за "Зенит" с февраля 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за петербургский клуб 33 матча во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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