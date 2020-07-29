Бранислав Иванович покинул "Зенит"
Защитник Бранислав Иванович покинул "Зенит". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
"Сине-бело-голубые благодарят Бранислава Ивановича за проделанную работу, профессионализм и невероятную самоотдачу в каждом матче и желают удачи в дальнейшей карьере", - сообщает пресс-служба.
Ранее сообщалось, что 36-летний игрок продолжит карьеру в "Эвертоне".
Иванович выступает в "Зените" с 2017 года. За клуб он провел 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач.
Ранее клуб также покинули Олег Шатов и Игорь Смольников.
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|Арсенал Тула
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|Сочи
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|Уфа
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|Урал
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|13
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