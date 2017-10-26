Бранислав Иванович поработает доставщиком пиццы в благотворительных целях
"Зенит" и "Русфонд" вновь проведут благотворительную акцию, сообщает официальный сайт клуба.
Защитник питерского клуба Бранислав Иванович на один час станет сотрудником Ollis Club и привезет пиццу одному из жителей Петербурга, если удастся собрать деньги на лечение Ване Ковалеву.
Видео: Иванович готов стать поработать на доставке пиццы.
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|О
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|14
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|2
|Зенит Санкт-Петербург
|14
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|14
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|Урал
|14
|22
|5
|Спартак Москва
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|21
|6
|Краснодар
|14
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|7
|Рубин
|14
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|8
|Уфа
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|9
|Арсенал Тула
|14
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|10
|Ахмат
|14
|17
|11
|Ростов
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|Амкар
|14
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|13
|Динамо Москва
|14
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|14
|14
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|СКА Хабаровск
|14
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|Анжи
|14
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