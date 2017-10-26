Бранислав Иванович поработает доставщиком пиццы в благотворительных целях

Теги зенит санкт-петербургбранислав иванович

Бранислав Иванович поработает доставщиком пиццы в благотворительных целях

"Зенит" и "Русфонд" вновь проведут благотворительную акцию, сообщает официальный сайт клуба.

Защитник питерского клуба Бранислав Иванович на один час станет сотрудником Ollis Club и привезет пиццу одному из жителей Петербурга, если удастся собрать деньги на лечение Ване Ковалеву.

Видео: Иванович готов стать поработать на доставке пиццы.

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