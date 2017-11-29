Бранислав Иванович поработал на доставке пиццы

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Бранислав Иванович поработал на доставке пиццы

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович принял участие в акции "Давай-давай!", сообщает официальный сайт клуба.

Болельщики "Зенита", телезрители ГТРК "Санкт-Петербург", читатели сайта "Русфонда" и клиенты Ollis Club собрали 1 миллион 806 тысяч рублей для лечения Вани Ковалева в рамках благотворительного проекта. По условиям "Давай-давай!" Бранислав Иванович согласился на один час стать доставщиком пиццы и привезти ее одному из клиентов Ollis Club.

Фото: Иванович приносит пиццу.

Фанаты участвовали в конкурсе видеороликов, в котором они должны были оформить самое оригинальное послание, почему Иванович должен принести пиццу в их дом.

"Необычная профессия для меня, но мне понравилось. Забрал пиццу, приехал в гости к такой классной семье. Мы поговорили и обменялись пожеланиями. Всегда рад помогать и участвовать в благотворительных проектах. Это очень важно, и мы, спортсмены, как и все люди должны стараться и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается", - сказал Иванович.

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