Бранислав Иванович провел 100-й матч за "Зенит"

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Бранислав Иванович провел 100-й матч за "Зенит"

Защитник петербургского "Зенита" Бранислав Иванович сегодня, 13 сентября, провел 100-ю встречу в составе сине-бело-голубых.

35-летний серб провел на поле весь матч против тульского "Арсенала".

"Зенит" обыграл "Арсенал" со счетом 3:1. Подопечные Сергея Семака с 20 баллами возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.

Защитник выступает в клубе с 2017 года. За это время он провел 100 матчей, в которых отметился 34 голами и 34 ассистами.

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"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

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