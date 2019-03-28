Брат Азара хочет перейти в "Атлетико"
Хавбек менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар может продолжить карьеру в "Атлетико".
Как сообщает Sport Bild, "матрасники" оценивают 25-летнего бельгийца в 40 миллионов евро. Отметим, что в июне 2020 года у Азара истекает контракт с клубом и судя по всему он не горит желанием продлевать его.
В этом сезоне на счету Азара 12 голов и 11 результативных передач в 27 играх.
Братья Азары в следующем сезоне могут сойтись в мадридском дерби, если Эден перейдет в "Реал", а Торган - в "Атлетико".
Читайте также: Трансфер Азара в "Боруссию" под угрозой срыва. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22