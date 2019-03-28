Брат Азара хочет перейти в "Атлетико"

Хавбек менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар может продолжить карьеру в "Атлетико".

Как сообщает Sport Bild, "матрасники" оценивают 25-летнего бельгийца в 40 миллионов евро. Отметим, что в июне 2020 года у Азара истекает контракт с клубом и судя по всему он не горит желанием продлевать его.

В этом сезоне на счету Азара 12 голов и 11 результативных передач в 27 играх.

Братья Азары в следующем сезоне могут сойтись в мадридском дерби, если Эден перейдет в "Реал", а Торган - в "Атлетико".

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