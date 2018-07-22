Брат Азара намекнул, что Эден не перейдет в "Реал"

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Брат Азара намекнул, что Эден не перейдет в "Реал"

Полузащитник "Челси" Килиан Азар негативно оценил отфотошопленную фотографию его брата Эдена Азара в форме мадридского "Реала", сообщает Marca.

Брат знаменитого игрока оставил в виде комментария к фотографии иконку человечка со скрещенными руками.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за 27-летнего Азара 190 миллионов евро, но "Челси" решил отказаться от его продажи.

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