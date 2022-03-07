Брат Азара прокомментировал будущее Эдена в "Реале"

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Брат Азара прокомментировал будущее Эдена в "Реале"

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар пока не собирается менять команду, несмотря на дефицит игровой практики.

В текущем сезоне 31-летний бельгиец провёл за "сливочных" 22 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

"Эдену хорошо в "Реале". Его семья тоже всем довольна. Его контракт истекает в 2024 году, и думаю, что он останется в клубе до конца этого срока", - цитирует брата футболиста Килиана Азара Het Laatste Nieuws.

Напомним, что "Реал" потратил на трансфер Эдена Азара 115 миллионов евро. Это клубный рекорд. 

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