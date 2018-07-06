Брат Азара пройдет просмотр в голландском клубе

Бельгийский полузащитник "Челси" Кильян Азар может перейти в "Венло", сообщает официальный сайт клуба.

В ближайшие 10 дней футболист пройдет просмотр в голландском клубе, по результатам которого и будет принято решение о заключении с ним контракта.

Кильян является родным братом хавбеков "Челси" Эдена Азара и менхенгладбахской "Боруссии" Торгана Азара.

22-летний Килян выступает за "Челси" с лета 2017 года, провел за молодежную команду 12 матчей и забил 2 гола.

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