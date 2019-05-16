Брат Дибалы подтвердил скорый уход игрока из "Ювентуса"

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Брат Дибалы подтвердил скорый уход игрока из "Ювентуса"

Густаво Дибала, брат нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, сделал важное заявление о будущем своего родственника.

"Вероятнее всего, Пауло летом покинет "Ювентус". Ему нужны перемены. Он не чувствует себя здесь счастливым. Многим другим игрокам также некомфортно в "Ювентусе", поэтому Пауло будет не единственным, кто уйдёт", - цитирует брата Дибалы Football Italia.

На 25-летнего аргентинца претендуют "Атлетико", "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".

Контракт Дибалы с "Ювентусом" рассчитан до июня 2022 года. В текущем сезоне он забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 40 матчах. 

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