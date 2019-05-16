Брат Дибалы подтвердил скорый уход игрока из "Ювентуса"
Густаво Дибала, брат нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, сделал важное заявление о будущем своего родственника.
"Вероятнее всего, Пауло летом покинет "Ювентус". Ему нужны перемены. Он не чувствует себя здесь счастливым. Многим другим игрокам также некомфортно в "Ювентусе", поэтому Пауло будет не единственным, кто уйдёт", - цитирует брата Дибалы Football Italia.
На 25-летнего аргентинца претендуют "Атлетико", "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".
Контракт Дибалы с "Ювентусом" рассчитан до июня 2022 года. В текущем сезоне он забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 40 матчах.
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|М
|О
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|Ювентус
|36
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|36
|76
|3
|Интер Милан
|36
|66
|4
|Аталанта
|36
|65
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|Милан
|36
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|6
|Рома
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Болонья
|36
|40
|14
|Фиорентина
|36
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|15
|Парма
|36
|38
|16
|Удинезе
|36
|37
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|36
|15