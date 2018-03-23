Брат Дибалы подверг критике Ассоциацию футбола Аргентины

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Брат Дибалы подверг критике Ассоциацию футбола Аргентины

Густаво Дибале не понравилось, что его брата, форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу, не вызвали на товарищеские игры сборной Аргентины.

"Плохо, когда состав сборной определяют чиновники и журналисты!" - написал Густаво в твиттере, однако позже удалил сообщение.

Дибала выступает за сборную Аргентины с 2015 года. За это время он провел 12 матчей, однако не забил ни одного гола.

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комментарии
Зенден

Оказывается дед поляк у Пауло. Вот откуда такая необычная фамилия для аргентинца. Только сегодня узнал, люди вернее просвятили). А то, что не вызвали на игры, это конечно минус тренеру.

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