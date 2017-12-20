Брат Дибалы сказал форварду, что он заменит Неймара в ПСЖ, который перейдет в "Реал"

Брат аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибала Мариано заявил, что форвард перейдет в ПСЖ, сообщает Corriere de la Sierra.

"Неймар отправится в "Реал", а ты заменишь его", - сказал Мариано Дибале.

Ранее сообщалось, что "Реал" собирается купить 25-летнего Дибалу следующим летом и готов заплатить за него 250 миллионов евро.

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