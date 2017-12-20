Брат Дибалы сказал форварду, что он заменит Неймара в ПСЖ, который перейдет в "Реал"

Теги ювентуспсжреал мадриднеймарпауло дибала

Брат Дибалы сказал форварду, что он заменит Неймара в ПСЖ, который перейдет в "Реал"

Брат аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибала Мариано заявил, что форвард перейдет в ПСЖ, сообщает Corriere de la Sierra.

"Неймар отправится в "Реал", а ты заменишь его", - сказал Мариано Дибале.

Ранее сообщалось, что "Реал" собирается купить 25-летнего Дибалу следующим летом и готов заплатить за него 250 миллионов евро.

Не пропустите: В ПСЖ определились с возможной заменой для Неймара. | http://soccernews.ru

комментарии
РМ

Я почему то думал что его зовут Пауло, а Дибала типа фамилия.

Ответить

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов