Брат Доннаруммы установил клубный рекорд "Милана"

Вратарь "Милана" Антонио Доннарумма стал рекордсменом клуба, сообщает итальянская пресса.

29-летний голкипер стал первым в истории "россонери", кому удалось не пропустить ни одного гола после 300 сыгранных минут.

Антонио Доннарумма является старшим братом основного вратаря команды Джанлуиджи Доннаруммы.

Страж ворот вернулся в "Милан" в 2017 году, с тех пор принял участие в трёх матчах, отыграв на ноль в каждом из них.

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