Брат Эдена Азара высказался о проблемах игрока в "Реале"

Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Полузащитник "Боруссии" Дортмунд и сборной Бельгии Торган Азар высказался о проблемах своего брата Эдена в "Реале".

"С испанской прессой бывает не так-то просто. Мы видели это с другими игроками.

С другой стороны, понятно, почему они так его критикуют – у Эдена не получалось особо показать себя за последние два года.

Думаю, испанские медиа это понимают, и понимают, какой уровень у Эдена. Надеюсь, что в следующем сезоне он покажет себя", – сказал Торган Азар.

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