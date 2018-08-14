Брат Еременко: "После такой паузы Роман будет играть еще лучше, чем до нее"
Брат новоиспеченного полузащитника московского "Спартака" Романа Еременко Алексей рассказал, чего ждать от 31-летнего хавбека, досиживающего двухгодичную дисквалификацию за использование допинга.
"Мне очень приятно, что мои братья - в "Спартаке". Я сам сейчас в юрмальском. В московский мечтал попасть, но не все мечты сбываются. Слава богу, у братьев получилось. Рома два года бегал, носился. Посмотрим на него, когда выйдет на поле. Но, уверен, многие удивятся, когда он выйдет на поле. После такой паузы он будет играть еще лучше, чем до нее", - цитирует Алексея Еременко Чемпионат.
Также за "Спартак" выступает брат Романа и Алексея Сергей Еременко.
Напомним, Луис Адриано извинился за свое удаление в игре с ПАОКом. | soccernews.ru
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