Брат Еременко высказался о возможном возвращении Романа в РПЛ
Фото: твиттер "Чемпионата"/Автор неизвестен
Алексей Еременко, брат финского полузащитника Романа Еременко, поделился мнением о возможном возвращении футболиста в Российскую Премьер-Лигу.
"Рома сейчас в Финляндии, поддерживает форму, готовится к открытию трансферного окна. Про Россию пока ничего сказать не могу. Все возможно, но мы больше ориентируемся на другие страны. Не исключаю арабские страны, есть варианты и в США. Пока нет 100-процентной ясности, ведутся переговоры. Поживем — увидим", - приводит слова Алексея Еременко "Спорт-Экспресс".
34-летний Роман Еременко в настоящее время является свободным агентом. Ранее он выступал за "Яро", "Удинезе", "Сиену", киевское "Динамо", "Рубин", ЦСКА, "Спартак" и "Ростов". За сборную Финляндии сыграл 73 матча и забил пять голов.
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