Брат Федуна назвал причину отсутствия владельца "Спартака" на матчах команды
Фото твиттер "Фратрии"
Андрей Федун, брат владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказал, почему его родственник перестал посещать игры "красно-белых".
"Почему он не ходит на матчи? Плохо себя чувствует", - заявил он.
65-летний Федун является владельцем "Спартака" с 2004 года. С тех пор команда по разу выиграла РПЛ и Суперкубок России.
В текущем розыгрыше чемпионата "красно-белые" идут на десятом месте, набрав 19 очков в 15 турах.
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