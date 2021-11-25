Брат Федуна назвал причину отсутствия владельца "Спартака" на матчах команды

Фото твиттер "Фратрии"

Андрей Федун, брат владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказал, почему его родственник перестал посещать игры "красно-белых".

"Почему он не ходит на матчи? Плохо себя чувствует", - заявил он.

65-летний Федун является владельцем "Спартака" с 2004 года. С тех пор команда по разу выиграла РПЛ и Суперкубок России.

В текущем розыгрыше чемпионата "красно-белые" идут на десятом месте, набрав 19 очков в 15 турах.

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