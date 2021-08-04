Брат Федуна отреагировал на желание Попова покинуть "Спартак"

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Брат Федуна отреагировал на желание Попова покинуть "Спартак"

Андрей Федун, член совета директоров "Спартака" и брат владельца "красно-белых" Леонида Федуна, поделился мнением о словах спортивного директора Дмитрия Попова, который заявил о желании покинуть клуб.

"Попов не мог такого сказать. Уже сказал? Выпил, наверное. Откуда я знаю? Что вы чушь какую-то несете, объясните мне? Какое я отношение имею к Попову и к чему-то еще? Вы разговаривали с Поповым – с Поповым и разговаривайте. Со мной чего разговаривать? – приводит слова Андрея Федуна журналист Севастиан Терлецкий в своем телеграм-канале.

Ранее Попов заявил, что он уходит из "Спартака" из-за разногласий с Федуном по трансферной политике, а также из-за публичных оскорблений со стороны Заремы Салиховой.

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Федун прокомментировал решение Попова уйти из "Спартака"

Федун прокомментировал решение Попова уйти из "Спартака"

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