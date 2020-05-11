Брат Федуна рассказал, как чувствует себя владелец "Спартака", госпитализированный с коронавирусом

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Брат Федуна рассказал, как чувствует себя владелец "Спартака", госпитализированный с коронавирусом

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун рассказал, как чувствует себя его брат Леонид Федун, который был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

"Вроде с братом все нормально. Сроки госпитализации? Врачам звоните, я же не доктор. Как выздоровеет, так и выпишут.

Ничего критичного, тьфу-тьфу-тьфу. Идет на поправку. Теперь слово медицине", - передает слова Федуна ТАСС.

Напомним, что Федун находится в зоне риска. Месяц назад ему исполнилось 64 года. Бизнесмен владеет "Спартаком" с 2003 года. За этот период московский клуб по одному разу становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны.

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