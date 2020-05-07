Брат Федуна рассказал о состоянии владельца "Спартака", который заболел коронавирусом

Андрей Федун, брат владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, рассказал о состоянии бизнесмена, который заразился коронавирусом.

"Чувствует он себя, слава богу, более-менее терпимо. Будет лежать, как положено, по медицинским показаниям. Я бы хотел сказать спасибо врачам, которые умеют лечить эту пакость, и чтобы люди помнили, что болеют все.

Стандартное лечение — две недели. Если все будет по плану, то он выйдет через это время", - приводят слова Андрея Федуна ТАСС.

Напомним, что Федун находится в зоне риска. Месяц назад ему исполнилось 64 года. Бизнесмен владеет "Спартаком" с 2003 года. За этот период московский клуб по одному разу становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны.

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