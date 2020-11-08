Брат Гиггза назвал Райана сексуальным наркоманом



Родри Гиггз, брат главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза, назвал своего родственника сексуальным наркоманом.

"Каждый человек имеет свои слабости. Слабостью Райана являются женщины. Он сексуальный наркоман. Презираю ли я Райана? Нет, я просто не люблю его. Мне его жаль. Он провел невероятную карьеру, но сам запятнал свою репутацию. Он слишком развратный. Он является бабником, но он не жестокий человек", - приводит слова Родри The Sun.

Несколько лет назад выяснилось, что Райан на протяжении восьми лет имел связь с женой Родри. После того, как данная информация стала достоянием общественности, Родри развелся с женой.

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