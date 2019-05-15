Брат Гризманна, возможно, намекнул на следующий клуб Антуана

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Брат Гризманна, возможно, намекнул на следующий клуб Антуана

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн может перебраться в ПСЖ.

Ранее считалось, что главным фаворитом в борьбе за француза является "Барселона", однако брат футболиста Тео сделал намек на следующий клуб Антуана.

Через пару часов после того, как Гризманн объявил о своем уходе из "Атлетико", его брат выложил твит с изображением Неймара с подписью "Привет".

Отметим, что позже публикация была удалена, однако многие считают, что в этом послании кроется грядущий трансфер Гризманна в ПСЖ.

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