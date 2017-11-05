Брат Гризманна выразил недовольство игрой "Атлетико"

Тео Гризманн, являющийся братом форварда "Атлетико" Антуана Гризманна, негативно высказался об игре мадридского клуба.

"Мы проходим вперед на 40 метров, а потом опять прижимаемся к воротам, и так постоянно. Я не понимаю этого. У меня такое впечатление, что я каждый раз смотрю одну и ту же игру. Гризманн не может создавать моменты, если он играет без мяча" - написал Тео в своем твиттере.

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