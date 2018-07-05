Брат Игуаина: "Дуэт Гонсало с Роналду в "Ювентусе" был бы фантастическим"
Брат форварда туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина Николас прокомментировал слухи, которые связывают со "старой синьорой" ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.
"Мы еще ничего не знаем. Гонсало был партнером по команде с Криштиану Роналду в "Реале", но они об этом не разговаривали. Очевидно, что его переход был бы фантастическим событием, особенно с учетом его возможного воссоединения с Гонсало. Они знают друг друга очень хорошо, потому что вместе они провели около 80-ти игр. Если "Юве" сможет это сделать, это будет фантастически, просто впечатляюще", - приводит слова Николаса Игуаина goal.com.
Напомним, агент Роналду встретился с руководством "Реала". | soccernews.ru
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