Брат Игуаина воссоединился с Гонсало в "Интер Майами"

Федерико Игуаин, брат знаменитого аргентинского нападающего Гонсало Игуаина, перешел в американский "Интер Майами", сообщает официальный сайт клуба.

"Интер Майами", одним из совладельцев которого является экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, заплатил 50 тысяч долларов бывшему клубу Федерико Игуаина "Ди Си Юнайтед".

Стоит отметить, что братья Игуаины воссоединились с 2006 года. Тогда они выступали за "Ривер Плейт".

35-летний Федерико ранее также играл за "Нуэву Чикаго", "Бешикташ", "Америку", "Индепендьенте", "Годой Крус", "Колон" и "Коламбус Крю". В сборную Аргентины не вызывался.

Не пропустите: Дебютный гол Игуаина принёс "Интеру Майами" победу над "Нью-Йорк РБ". | http://soccernews.ru