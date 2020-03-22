Брат Игуиана рассказал, почему Гонсало улетел из Италии в Аргентину

Теги ювентусгонсало игуаин

Брат Игуиана рассказал, почему Гонсало улетел из Италии в Аргентину
Никола Игуаин, брат аргентинского форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина, рассказал, что футболист нарушил карантин и улетел из Италии в Аргентину из-за тяжелой болезни матери.

"Наша мама, как и многие другие люди, борется с раком. Критикой не интересует здоровье моей мамы, они только хотят упомянуть имя Гонсало. Так работает их бизнес. Все и так знают, кому я адресую это сообщение, поэтому не буду обобщать. Гонсало улетел в Аргентину с разрешения "Ювентуса". И у него есть документ с отрицательным результатом анализа на коронавирус. 

Игуаин, как и любой гражданин Аргентины, соблюдает карантин. Он не сбегал. Гонсало просто хочет быть с мамой в этой сложной ситуации. Я прошу всех относиться к нам с уважением в этот момент", - написал Никола Игуаин в своем Facebook.

Не пропустите: Игуаин может стать катализатором массового побега футболистов из Италии: форвард во время карантина окольными путями убежал на родину!. | http://soccernews.ru

 
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