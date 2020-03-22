Брат Игуиана рассказал, почему Гонсало улетел из Италии в Аргентину
Никола Игуаин, брат аргентинского форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина, рассказал, что футболист нарушил карантин и улетел из Италии в Аргентину из-за тяжелой болезни матери.
"Наша мама, как и многие другие люди, борется с раком. Критикой не интересует здоровье моей мамы, они только хотят упомянуть имя Гонсало. Так работает их бизнес. Все и так знают, кому я адресую это сообщение, поэтому не буду обобщать. Гонсало улетел в Аргентину с разрешения "Ювентуса". И у него есть документ с отрицательным результатом анализа на коронавирус.
Игуаин, как и любой гражданин Аргентины, соблюдает карантин. Он не сбегал. Гонсало просто хочет быть с мамой в этой сложной ситуации. Я прошу всех относиться к нам с уважением в этот момент", - написал Никола Игуаин в своем Facebook.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16