Брат Камавинги рассказал о переходе Эдуардо в "Реал Мадрид"
Фото: инстаграм Камавинги\Автор неизвестен
Себастьян Камавинга, брат французского полузащитника мадридского "Реала" Эдуардо Камавинги, рассказал о переходе игрока в королевский клуб из "Ренна".
"Реал Мадрид" - команда сердца Эдуардо. Когда "Барселона" побеждала в "Класико", он обычно запирался в своей комнате.
Хотя вероятность того, что он мог перейти в ПСЖ была велика, его брат говорит, что он всегда хотел перейти в "Реал", несмотря на размер зарплаты. Поэтому переговоры с "Мадридом" прошли очень быстро", - сказал Себастьян.
Напомним, что прошедшим летом "Реал" заплатил "Ренну" 30 миллионов евро за 18-летнего французского игрока. 10 ноября игроку исполнилось 19 лет.
В нынешнем сезоне Камавинга сыграл 14 матчах Ла Лиги, в которых забил 1 гол.
Также не пропустите: "Челси" не делал предложения по Френки де Йонгу. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Павар считает, что Левандовски заслужил "Золотой мяч"
-
Мбаппе жестко нагрубил арбитру после желтой карточки в матче с "Брестом"
-
Анчелотти поделился мнением о Суперкубке Испании
-
В сборной Польши прокомментировал информацию о переговорах с Шевченко
-
Павар поделился мнением о "Баварии" в Лиге чемпионов
-
Хави разочарован в Дембеле из-за ситуации с его контрактом
-
Президент "Лилля" высказался о переговорах с ЦСКА по Языджи
-
Клопп надеется на победу футболиста "Ливерпуля" в Кубке Африки
-
Майка Ричардс высказался о Бруну Фернандеше после его дубля в ворота "Астон Виллы"
-
Брат Камавинги рассказал о переходе Эдуардо в "Реал Мадрид"
-
"Барселона" не собирается избавляться от Депая
-
В "Дженоа" объяснили увольнение Шевченко
-
Кержаков поделился мнением о первой половине сезона для "Зенита"
-
Де Лигт поделился мнением о нехватке Роналду в "Ювентусе"
-
"Челси" не делал предложения по Френки де Йонгу
-
Нойер высказался о своем контракте с "Баварией"
-
Дибала высказался о продлении контракта с "Ювентусом"
-
Шевченко может возглавить сборной Польши
-
"Наполи" определился с заменой Инсинье
-
Бруну Фернандеш прокомментировал ничью с "Астон Виллой"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14