Брат Камавинги рассказал о переходе Эдуардо в "Реал Мадрид"

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Себастьян Камавинга, брат французского полузащитника мадридского "Реала" Эдуардо Камавинги, рассказал о переходе игрока в королевский клуб из "Ренна".

"Реал Мадрид" - команда сердца Эдуардо. Когда "Барселона" побеждала в "Класико", он обычно запирался в своей комнате.

Хотя вероятность того, что он мог перейти в ПСЖ была велика, его брат говорит, что он всегда хотел перейти в "Реал", несмотря на размер зарплаты. Поэтому переговоры с "Мадридом" прошли очень быстро", - сказал Себастьян.

Напомним, что прошедшим летом "Реал" заплатил "Ренну" 30 миллионов евро за 18-летнего французского игрока. 10 ноября игроку исполнилось 19 лет.

В нынешнем сезоне Камавинга сыграл 14 матчах Ла Лиги, в которых забил 1 гол.

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