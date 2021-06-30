Брат Кокорина арестован в Москве

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Брат Кокорина арестован в Москве

Кирилл Кокорин, брат российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина, вместе с другом Кареном Григоряном в состоянии алкогольного опьянения пытались заехать на территорию Центра международной торговли, где сегодня состоится прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает РЕН ТВ.

Кокорин и Григорян не имели аккредитации, поэтому представители полиции их не пропустили. После этого молодые люди стали оскорблять полицейских и назвали из нищебродами. За это Кокорин и Григорян были задержаны.

Кроме того, перед этим пьяные Кокорин и Григорян пытались зайти в ресторан в отеле, но их не пустили. Это привело к перепалке с сотрудниками заведения.

В настоящее время Кокорин-младший находится в отделе полиции. Против него может быть возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Напомним, что Кокорины, Мамаев и Протасовицкий избили водителя Виталия Соловчука 8 октября 2018 года. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", где избила еще двоих человек. За это футболисты были приговорены к тюремным срокам на полтора года, но вышли на свободу через 11 месяцев, воспользовавшись возможность условно-досрочного освобождения.

Не пропустите: Суд вынес решение по делу об избиении водителя Кокориным и Мамаевым. | http://soccernews.ru
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