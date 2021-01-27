Брат Кокорина прокомментировал критику в адрес Александра

Кирилл Кокорин, брат нападающего Александра Кокорина, поделился мнением о критике в адрес форварда, а также прокомментировал его переход в итальянскую "Фиорентину" из московского "Спартака".

"Я думаю, что ему подходит Европа. Верю, он докажет всем, что является отличным футболистом.

Что касается критики в его адрес... Слушайте, я так понимаю, что сейчас вообще народ обозленный. Если надо народу, то он на всех какую-нибудь критику найдет: и вменяемую, и невменяемую. Что тут сделать? Надо корректную критику воспринимать, а всяких остальных ребят даже не слушать и работать", - приводит слова Кокорина-младшего Sport24.

29-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" за 4,5 миллиона евро и подписал с клубом контракт до лета 2024 года.

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