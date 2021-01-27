Брат Кокорина прокомментировал критику в адрес Александра

Теги фиорентинаалександр кокорин

Брат Кокорина прокомментировал критику в адрес Александра

Кирилл Кокорин, брат нападающего Александра Кокорина, поделился мнением о критике в адрес форварда, а также прокомментировал его переход в итальянскую "Фиорентину" из московского "Спартака".

"Я думаю, что ему подходит Европа. Верю, он докажет всем, что является отличным футболистом.

Что касается критики в его адрес... Слушайте, я так понимаю, что сейчас вообще народ обозленный. Если надо народу, то он на всех какую-нибудь критику найдет: и вменяемую, и невменяемую. Что тут сделать? Надо корректную критику воспринимать, а всяких остальных ребят даже не слушать и работать", - приводит слова Кокорина-младшего Sport24.

29-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" за 4,5 миллиона евро и подписал с клубом контракт до лета 2024 года.

Не пропустите: "Фиорентина" ярким видеороликом презентовала Кокорина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Назначение сына Газзаева в итальянский клуб не состоялось: названа причина

Назначение сына Газзаева в итальянский клуб не состоялось: названа причина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов