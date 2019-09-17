Брат Кокорина рассказал, что хочет сделать после выхода на свободу

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Брат Кокорина рассказал, что хочет сделать после выхода на свободу
Кирилл Кокорин, брат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, поделился планами после выхода на свободу благодаря условно-досрочному освобождению.

"До Москвы доехать, отметиться у участкового - и все. А дальше учиться. У меня академотпуск был. Я учусь на экономиста, получается, сейчас первый курс будет. В баню очень хочется. Еще… Было желание на машине моей прокатиться. Прогуляться по Москве. А главное - чтобы родственники не горевали сильно", - приводят слова Кокорина российские СМИ.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорины и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев избили трех человек в Москве. За это Мамаев получил 1 год 5 месяцев колонии общего режима, Кокорины - 1 год 6 месяцев. Благодаря УДО футболисты были освобождены сегодня, 17 сентября.

Не пропустите: Кокорин и Мамаев вышли на свободу. | http://soccernews.ru
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