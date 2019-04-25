Брат Кокорина: "Соловчук слишком уверенно себя вёл против пятерых"

Теги зенит санкт-петербургалександр кокоринкраснодарпавел мамаев

Брат Кокорина: "Соловчук слишком уверенно себя вёл против пятерых"
Кирилл Кокорин, брат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассказал о своей версии конфликта с водителем Виталием Соловчуком, который был избит им и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаева.

"Я стоял чуть сбоку, кажется, Паша взял его за шею или за грудки. Не знаю, для чего он это сделал. Но Соловчук через меня его просто ударил. Паша отклонился, потом вернулся в равновесие и тоже попытался нанести удар. Соловчук отошёл назад, потом начал убегать.

У кого было преимущество, если учитывать габариты Мамаева и водителя? Конечно, у Соловчука. Он больше, это очевидно. Понятно, если бы Паша занимался боевыми искусствами, то было бы спорно. Но он футболист. Допускал, что у Соловчука мог и нож оказаться, слишком уверенно он себя против пятерых вел", - приводят слова Кокорина российские СМИ.

Напомним, что инцидент произошел 8 октября в Москве. После этого братья Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий отправились в кафе "Кофемания", где у них произошел еще один конфликт, в результате которого пострадали чиновник Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

С тех пор обвиняемые содержатся в СИЗО "Бутырка". В данный момент в Пресненском суде Москвы проходит слушание по этому делу.

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