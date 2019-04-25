Брат Кокорина: "Я виноват в драке с Паком"



Кирилл Кокорин, брат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, заявил, что он признает свою вину в драке с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

"Я не отрицаю. Я виноват. Не сдержался. Не только себя подставил своими действиями, но и семью, брата, ребят. Я извинялся перед Паком, но не знаю, нужны ли мои извинения. Если бы ситуация повторилась, то, конечно, я бы сделал все по-другому. Мне стыдно. Очень стыдно. Они старше меня. Мне не следовало так поступать. Я готов нести наказание, ваша честь", – приводят слова Кокорина российские СМИ.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорины, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

С того времени обвиняемые содержатся под стражей в СИЗО "Бутырка". В данный момент в Пресненском суде Москвы проходит слушание по их делу.

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