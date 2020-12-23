Брат Крооса: "Месси не заслужил попадания в тройку лучших игроков"

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Брат Крооса: "Месси не заслужил попадания в тройку лучших игроков"

Феликс Кроос, брат немецкого полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса, выразил мнение, что аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси не заслужил третье место в голосовании за награду The Best FIFA.

"Левандовски заслуженно получил награду. А вот Месси не заслужил попадания в тройку лучших. Он неудачно играл в этом году", - приводит слова Крооса Mundo Deportivo.

Напомним, что Левандовски с огромным отрывом выиграл премию The Best FIFA, а второе место занял португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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