Брат Кумана: "Рональд решил проблему в клубе со "сливом" составов"

Эрвин Куман, брат наставника "Барселоны" Рональда Кумана, сделал заявление о том, что тренер вынужден был решать проблему с человеком в середине каталонского клуба, который "сливал" в СМИ информацию о составах команды на матчи.

"В первые месяцы кто-то из команды сливал составы, но Рональд решил эту проблему.