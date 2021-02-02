Брат Кумана: "Рональд решил проблему в клубе со "сливом" составов"
Эрвин Куман, брат наставника "Барселоны" Рональда Кумана, сделал заявление о том, что тренер вынужден был решать проблему с человеком в середине каталонского клуба, который "сливал" в СМИ информацию о составах команды на матчи.
"В первые месяцы кто-то из команды сливал составы, но Рональд решил эту проблему.
Его работа достаточно напряженная. Давит сильнее, чем во время работы со сборной Нидерландов. Ведь там нужно было трудиться трижды в месяц, а в "Барселоне" каждый день есть чем заняться. Брат полностью сосредоточен на клубе. Это единственное, о чем он думает.", — цитирует Эрвина Кумана Voetbal International.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14