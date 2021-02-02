Брат Кумана: "Рональд решил проблему в клубе со "сливом" составов"

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Брат Кумана: "Рональд решил проблему в клубе со "сливом" составов"Эрвин Куман, брат наставника "Барселоны" Рональда Кумана, сделал заявление о том, что тренер вынужден был решать проблему с человеком в середине каталонского клуба, который "сливал" в СМИ информацию о составах команды на матчи.

"В первые месяцы кто-то из команды сливал составы, но Рональд решил эту проблему.

Его работа достаточно напряженная. Давит сильнее, чем во время работы со сборной Нидерландов. Ведь там нужно было трудиться трижды в месяц, а в "Барселоне" каждый день есть чем заняться. Брат полностью сосредоточен на клубе. Это единственное, о чем он думает.", — цитирует Эрвина Кумана Voetbal International.

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