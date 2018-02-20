Брат Мане перебрался в Беларусь

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Брат Мане перебрался в Беларусь

Сенегальский нападающий Малик Мане прибыл в расположение БАТЭ, сообщает Sports.kz. 

По сведениям издания, футболист пройдет просмотр в белорусском клубе. Стоит отметить, что Малик является старшим братом форварда "Ливерпуля" Садио Мане

Последним клубом 29-летнего Малика Мане был казахстанский "Тараз", за который он провел 30 матчей и забил 13 голов.

Не пропустите: Белорусский тренер был уволен после того, как встретился с фанатами будучи пьяным. | http://soccernews.ru

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