Брат Марадоны сравнил Месси с Диего

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Брат Марадоны сравнил Месси с Диего

Фото инстаграм Лионеля Месси

Лало Марадона, брат легендарного Диего Марадоны, рассказал, в чём его родственник был однозначно лучше форварда ПСЖ Лионеля Месси.

"У Лео очень много рекордов, но для меня Диего лучший. Если Месси играл в составе очень хорошей команды, то с моим братом было иначе. Диего храбрее, он обладал другим духом и подталкивал партнёров вперёд, мотивировал их своей индивидуальностью. В этом он отличался от Лео. Но сейчас Месси лучший в мире. Мне нравится смотреть, как он играет", - приводит слова Марадоны Mundo Deportivo.

34-летний Месси в текущем сезоне сыграл за ПСЖ 15 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

Диего Марадона умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

В принципе со всем соглашусь. Естественно, пропагандистский примитивный шаблон "Месси лучший в мире" я уже миллион раз комментировал и повторяться нужды не вижу. Вискас Эль Барса! Тьфу... Alles Paris!

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