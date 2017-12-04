Брат Месси арестован в Аргентине

Брат нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Матиас Месси находится под арестом.

Его взяли под стражу по решению аргентинского суда по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Матиас в данный момент находится в больнице, куда угодил из-за аварии на катере. Ему может грозить от 3,5 до 8 лет тюремного заключения.

Матиаса Месси арестовали после того, как полиция обнаружила в лодке пистолет.

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