Брат Месси арестован в Аргентине

Теги лионель мессибарселона

Брат Месси арестован в АргентинеБрат нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Матиас Месси находится под арестом.

Его взяли под стражу по решению аргентинского суда по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Матиас в данный момент находится в больнице, куда угодил из-за аварии на катере. Ему может грозить от 3,5 до 8 лет тюремного заключения. 

Матиаса Месси арестовали после того, как полиция обнаружила в лодке пистолет.

Читайте: В Аргентине снова разрушили статую Месси | http://soccernews.ru

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